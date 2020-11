Bénin – Criet: pour détournement de fonds, des agents du CHD Zou-Collines à la barre ce vendredi

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) tient du 10 au 13 novembre 2020 sa première session criminelle au titre de l’année judiciaire 2020-2021. Pour le compte de la première journée, deux dossiers sont inscrits au rôle.

Ce vendredi 13 novembre, la Criet examinera deux dossiers. Dans le premier dossier, les mis en cause sont poursuivis pour faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie et complicité d’escroquerie. le deuxième dossier concerne le détournement de deniers publics relevé au Centre Hospitalier Départemental Zou-Collines, il y a quelques semaines. Il faut noter que, pour le compte de ces deux dossiers, 04 personnes sont attendues à la barre, pour être fixées sur leur sort.

Communiqué de la Criet