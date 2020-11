Bénin – Coopération bilatérale: le nouveau Représentant Résident du PNUD prend fonction

Le nouveau représentant résident du Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) au Bénin, Aouale Mohamed Abchir, a pris officiellement fonction.

Nommé par l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner, Aouale Mohamed Abchir a officiellement présenté ce mercredi 18 Novembre 2020 ses lettres de cabinet au Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

A Lire aussi: Bénin: la décrispation annoncée par Patrice Talon ne concerne pas Ajavon et Koutché

Aouale Mohamed Abchir, le nouveau représentant résident du PNUD, est à Cotonou depuis le 2 novembre dernier, mais n’a pris fonction que ce mercredi.

Avant le Bénin, Mohamed Abchir a servi au Bureau Régional pour l’Afrique en qualité de Conseiller Pays Principal et Chef d’Equipe en charge de l’Afrique de l’Est et Australe de 2018 à 2020.

A cette fonction, Il a fourni des appuis et conseils stratégiques, programmatiques, et techniques et opérationnels à 17 pays de la région, dont il a la charge. Il a également servi au PNUD Congo de 2015 à 2018 et au PNUD Sierra Léone de 2011 à 2015, en tant que Représentant Résident Adjoint Programme et Opérations.

Aperçu du parcours de Mohamed Abchir

En 2013, il a servi par ailleurs en Sierra Léone en tant que Directeur du PNUD par intérim pendant un moment crucial de l’histoire de ce pays, où après les élections de 2012, la Mission Politique des Nations Unies s’est retirée du pays.

Mohamed Abchir a travaillé à Genève en Suisse en tant que Conseiller Régional Afrique du Bureau du PNUD pour la Prevention des Crises et le Relèvement-BCPR (2005 -2011) et de la Stratégie Internationale des Nations Unies pour la Prévention des Catastrophes (2001-2005).

Il a conçu et coordonné avec succès plusieurs initiatives aux niveaux national, régional et global, dirigé des missions d’évaluation post-crises et post-catastrophes naturelles (dont une au Bénin en 2009 à la suite des inondations qu’a connues le pays).

En dehors du PNUD, Mohamed Abchir a travaillé pour l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO) à Rome en Italie, en tant que Consultant (1999 et 2000).

Dans son pays d’origine à Djibouti, Mohamed Abchir a été Directeur du Département des Sciences de la Terre (1994-2001) à l’Institut Supérieur d’Etudes et de Recherche Scientifiques et Techniques (ISERST), où il a pu conseiller la Présidence de la République et les différents ministères sur la question des énergies renouvelables, la gestion des catastrophes naturelles, la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté, etc.