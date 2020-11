Bénin: convoqué devant la Haac, Virgile Ahouansou bénéficie de soutiens

Convoqué ce jeudi devant l’organe de régulation de la presse, Virgile Ahouansou, promoteur de la radio en ligne Crystal news, bénéficie de soutiens.

Une forte délégation composée d’acteurs politiques et de défenseurs des droits de l’homme ont fait ce jeudi le déplacement de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac).

La délégation est allée soutenir le journaliste Virgile Ahouansè, promoteur de la radio en ligne Crystal News, convoqué ce jeudi par l’organe de régulation de la presse.

Cette convocation adressée à l’intéressé le jeudi 19 Novembre dernier, fait suite à l’émission Grand Angle du Dimanche 15 Novembre. Le journaliste est accusé d’avoir cautionné des propos diffamatoires de son invité, Madame Françoise Sossou Holonou, Présidente du Comité de Soutien aux Détenues et Exilées Politique.

“Cette dernière ne s’est empêchée de faire des déclarations truffées de contre-vérités et de propos diffamatoires et attentatoires à la paix, à la concorde et à l’unité nationales, et tout ceci sous votre contrôle“, pouvait-on lire dans la convocation adressée par la Haac au journaliste.

Virgile Ahouansè est donc prié de comparaître devant la Commission de la Carte de Presse, de l’Ethique et de la Déontologie, au siège de la Haac, le jeudi 26 novembre 2020 à partir de 08 heures 30 minutes, en vue d’une instruction sur le dossier.

Par ailleurs, il faut retenir que Cécile Hounkpatin Ahoumènou, Vice-présidente de la Haac et signataire du courrier, invite le journaliste à faire parvenir ses droits de réponse et ses preuves au plus tard le mardi 24 novembre 2020 à 12 heures au Secrétariat Administratif de la Haac, à l’annexe de la Haac au quartier Guinkomey.

Pour cette audition, le journaliste est accompagné d’une forte délégation constituée des membres du Parti communiste du Bénin, de “Les Démocrates”, des représentants du comité de soutien aux détenus et exilés politiques est une forte délégation de l’Organisation des droits de l’homme et des peuples (Odhp).