Bénin: Conrad Gbaguidi annonce la mise en place du forum des OSC de l’ADCS

L’Association pour le Développement de la Commune de Savalou que préside Conrad Gbaguidi, depuis février 2020, s’attelle pour le bien-être des Sohavi. C’est dans ce cadre qu’une réunion a été organisée, au lendemain de la visite de Patrice Talon à Savalou, ce samedi 21 novembre 2020. L’objectif est de centraliser le rôle des Organisations de la Société Civile réunies au sein de l’ADCS.

L’Association pour le Développement de la Commune de Savalou, dans ses objectifs principaux, souhaite le développement de Savalou mais à commencer par l’individu. C’est pourquoi, en prélude à la mise en place du forum des OSC, les responsables à divers niveaux de l’ADCS préparent les membres aux mécanismes pouvant permettre de rassembler toutes les ONG au sein d’un même creuset.

“Nous avons lancé une réunion importante de l’ADSC avec les associations de la société civile”, a évoqué Conrad Gbaguidi. Il s’agit d’une trentaine d’associations regroupées au siège de l’ADCS pour des échanges fructueux.

Pour Cléophas Houénalo Gbédji, accompagnateur et assistant du président de l’ADCS, ces structures sont nécessaires pour l’association qui est une organisation de type confédéral. “Elle a pour rôle de mettre en route toutes les forces vives. Il a également précisé que l’ADCS est constituée des ONG qui interviennent dans la santé, l’environnement, l’agriculture, l’eau, l’assainissement, l’éducation, le sport et la culture, du tourisme et de la promotion féminine.

“C’est un rendez-vous de donner et du recevoir avec les structures qui interviennent dans le développement de Savalou”, fait remarquer Pascal Ahamidé, chargé de structures socio-économiques et culturelles de l’ADCS. Il est convaincu que le sujet est prenant et préoccupant et qu’il faille tout faire pour réussir la mission de l’ADCS.

A noter qu’avec son équipe dirigeante, Conrad Gbaguidi compte impulser une nouvelle dynamique de développement dans la Commune de Savalou.

Une visite attendue du Chef de l’Etat

Dans le cadre de sa tournée nationale, Patrice Talon était à Savalou le vendredi 20 novembre 2020. Présent à ce grand rendez-vous entre les fils et filles de la cité des Sohavi et le président de la république, Conrad Gbaguidi, président de l’Association de développement de la commune de Savalou, a pris la parole au nom de ses compatriotes.

Après avoir évoqué le projet-phare que porte l’ensemble des savalois et savaloises, qu’est la construction de la route Savalou-Djidja qui mène à Abomey, il demandé au président de la république de bien vouloir visiter l’ADCS pour 5 minutes.

Pour Conrad Gbaguidi, c’est une opportunité pour permettre au chef de l’Etat de faire révéler le Bénin comme il le souhaite. Dans sa réponse à la requête de Conrad, Patrice Talon a promis revenir à Savalou pour visiter la maison de l’ADCS. “Nous avons eu beaucoup mieux. Il nous a promis des heures d’ici le mois de Janvier”, a confié Conrad.

“Il a été très pragmatique dans sa réponse. Je pense que pour l’avoir annoncé publiquement et l’avoir redit hors micro, je pense que c’est un engagement qu’il faut prendre au sérieux. Nous allons nous préparer pour traiter de différents sujets dans cette même logique qui peut faire le développement de la commune de Savalou par l’ADCS“.

Conrad Gbaguidi

Pour l’heure, le bureau exécutif de l’association du développement de Savalou se prépare activement pour recevoir le chef de l’Etat les jours à venir. Ce qui explique les préparatifs pour la mise en place du forum des OSC.