Bénin – Circulation de l’argent: une thèse de Talon défendable?

Selon les explications fournies par le chef de l’Etat à ses détracteurs, les fonctionnaires de l’Etat et les travailleurs de tous les secteurs continuent d’avoir leurs salaires et de gagner des revenus de leurs activités respectives.

Quel est donc cet argent qui ne circule plus dans le pays et que certains acteurs politiques de l’opposition fredonnent comme un refrain? S’est interrogé le président de la République.

Pour le chef de l’Etat, si tous les travailleurs perçoivent régulièrement leur salaire, alors l’argent qui ne circule plus, c’est de l’argent volé.

“On dit que l’argent ne circule plus, c’est vrai, mais cet argent qui circulait et qui ne circule plus, est-ce que c’est le salaire des uns et des autres? Est-ce que c’est le prix de vente du maïs, de l’igname, du manioc, du coton des uns et des autres ? Chacun a continué d’avoir son salaire, chacun a continué d’avoir l’argent de ce qu’il a vendu au marché. Mais quel est cet argent qui circulait et qui ne circule plus ? Quel est cet argent que le député, le ministre, le maire, le directeur de société, quel est cet argent qu’il n’a plus et qui fait que quand il vient maintenant à Savè, il ne peut plus distribuer et que maintenant cet argent ne circule plus ? C’est de l’argent volé. Il faut oser le dire.”



Patrice Talon