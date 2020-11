Bénin: chronogramme des activités des examens nationaux de Licence et de Master 2020

Pour le compte des examens nationaux de Licence et de Master 2020, le registre d’inscription s’ouvre du jeudi 26 novembre au jeudi 10 décembre 2020. Selon le chronogramme établi, les listes des candidats, dont les dossiers sont retenus après études, seront affichées le jeudi 17 décembre 2020.

Les phases écrite et pratique de la Licence se dérouleront du lundi 21 au mercredi 30 décembre 2020. En ce qui concerne le Master, les phases écrite et pratique sont prévues du 25 janvier au 03 février 2021. Les résultats de l’examen de Licence seront disponibles le 21 janviers 2021, et ceux du Master le 25 février 2021.