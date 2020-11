Bénin – Chefferie traditionnelle: Louis Vlavonou devient Prince “Adimoula Gbogbo Ilê Plateau”

Louis G. Vlavonou est à l’honneur dans le cercle des rois et têtes couronnées du département du Plateau. Le Président de l’Assemblée nationale du Bénin a été distingué Prince dans la chefferie traditionnelle.

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, devient désormais Prince “Adimoula Gbogbo Ilê Plateau”. C’est le nouveau nom du Natif de la commune d’Ifangni, département du Plateau. Nom donné par le conseil des rois et têtes couronnées du Plateau, département dont est issu le président de la 8ème législature.

“J’ai été distingué ce jour comme Prince « ADIMOULA GBOGBO ILE PLATEAU » par le conseil des rois et têtes couronnées du Plateau. Un deuxième titre princier après celui de la Cour royale Migan des Houézènous dont je suis un digne descendant.”, a écrit Louis Vlavonou sur sa page Facebook. “Je reçois donc cette deuxième distinction comme le sens d’un soutien renouvelé et surtout la marque de la synergie et de la symbiose qui caractérisent nos rapports avec la chefferie traditionnelle.”

Le député Louis Vlavonou (Union progressiste) a été élu vendredi 17 mai président de l’Assemblée nationale béninoise, avec 78 voix pour et une contre. En octobre dernier, Louis Vlavonou avait été distingué pour le “Grand Prix Africain des Services d’Etat” (GPASE) à Kigali au Rwanda.