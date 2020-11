Bénin: ce que Zeynab pense de la musique de Faty et Sessimè

Blue Diamond, la nouvelle maison de production de Zeynab a publié sur sa page Facebook, ce que leur nouvelle recrue, pense de Sessimè et Faty. Connue pour sa discrétion, Zeynab s’exprime très rarement sur les réseaux sociaux, ce qui visiblement l’éloigne des polémiques.

“J’aime beaucoup la musique de Sessimè et Faty. Quand on les écoute on a l’impression qu’elles ont la même voix. C’est vrai que Sessimè a un peu plus d’énergie, par contre Faty elle est timide. les deux chantent super bien ”, a indiqué Zeynab citée par Blue Diamond sur sa page Facebook.