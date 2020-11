Bénin: Canal+ signe un partenariat TV Solaire avec Qotto

Le groupe Canal+ a officialisé son partenariat avec la société Qotto. L’objectif est d’apporter une offre de télévision aux foyers qui sont dans des ruralités non électrifiées.

Canal+ Bénin continue son projet de développement des ruralités à travers des contenus de divertissement. C’est dans ce cadre qu’un partenariat a été conclu ce jeudi 19 novembre 2020 et dévoilé lors d’une conférence de presse animée au centre Canal Olympia de Wologuèdè à Cotonou. Selon Jonathan Lett, Directeur Général de Canal+ Bénin, ce partenariat avec la société Qotto parait extrêmement pertinent.

“Qui dit électricité dit développement, donc nous sommes extrêmement fiers de nous associer à cette société qui apporte du développement au Bénin”, a-t-il rassuré. A l’en croire, les populations pourront désormais avoir accès à la télévision quelque soit leur moyen.

“C’est le fruit d’un long processus qui a aboutit à une offre spéciale TV solaire et des bouquets de chaînes satellitaires destinées au monde rural”, a expliqué Sidiki Traoré, Directeur Général de Qotto. Il a par ailleurs indiqué que la société Quotto depuis sa création en 2017 au Bénin, s’est fixée comme mission de développer l’énergie renouvelable ainsi que les services essentiels dans le monde rural au Bénin.

Un mode de paiement à souhait à partir de 500F/Jour

“Le taux d’électrification rural tourne autour de 7%, donc une bonne partie du monde rural est plongé dans le noir. Cette offre vient favoriser notre mission qui est de permettre à ce monde rural de bénéficier de l’énergie”, a-t-il insisté. Il a également remercié Canal+ pour avoir mis à disposition ce bouquet niveau plus, spécialement conçu pour le monde rural à cout réduit avec un mode de paiement à souhait à partir de 500F par jour.

A noter que Qotto offre une sélection de plus de 175 chaines dont 90 chaines en exclusivités, 82 chaines africaines, dont 5 chaines béninois (ORTB, Canal3, Golftv Etélé et Tv Carrefour; 11 chaines internationales d’information et des thématiques de divertissement, sport, découverte, musique et religion. Le tout est accompagné d’une sélection de plus de 55 radios dont Radio Bénin et Golf fm.

Canal+ plus offre tout canal après tout réabonnement

La direction générale de Canal + Bénin a profité de l’occasion pour annoncer le lancement à partir de ce vendredi 20 novembre 2020, sa nouvelle formule promotionnelle. D’après les explications de Tumba Kongolo, responsable Marketing et réabonnement, tout réabonnement Canal+ donne droit automatiquement à 15 jours d’abonnement tout Canal+ suivie de la semaine généreuse à la date de l’échéance.

“Cette offre Bonus n’annule pas la semaine généreuse”, a précisé Jonathan Lett. A ce titre, avec cette offre de fin d’année Noel avant l’heure, les abonnés Canal+ cumulent près de 22 jours de bonus sur 30 jours.