Bénin: Camille Makosso demande un débat contradictoire avec Kmal Radji, les raisons

Le général Makosso a précisé les objectifs de sa venue au Bénin dans un direct sur sa page Facebook. “Je vois des gens qui font de longue publication, des publications de 3 à 4 pages. Toi tu penses que j’ai le temps de lire ça?”, dit-il en faisant référence au slameur Kmal qui fustige sa venue au Bénin si l’objectif est de dénigrer les valeurs culturelles.

Comme à ses habitudes, depuis l’annonce de la venue de Makosso, Kmal Radji a enchaîné des publications sur sa page Facebook. “Le pays qu’on appelle Bénin, dont tu entends parler, est le réservoir des valeurs africaines. Seul pays que la bêtise de l’aliénation n’a pas encore complètement atteint. Nous avons défini la paix religieuse avec les autres sans renier notre héritage culturel contrairement à Vous qui avez tôt fait de singer l’homme blanc et ses valeurs.”, a écrit Kmal Radji.

Selon Makosso, quand un étranger arrive dans un pays, la première des choses est de lui souhaiter la bienvenue.

“Tu veux affronter le général dans un débat, tu trouves une télévision, tu leur demandes de contacter le Général Makosso. Je veux avoir un débat avec lui sur les choses qu’il a eu à dire. Maintenant toi et moi on se rencontre sur un plateau télé et puis je t’humilie. Comme on ne t’a jamais humilié dans un débat”.

Camille Makosso