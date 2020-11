Bénin – Budget exercice 2021: la Ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou veut plus de 9 milliards

Ce lundi 16 novembre 2020, la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a planché devant la représentation nationale pour défendre son budget. Pour l’exercice 2021, la Ministère réclame un montant total de 9 696 089 000 francs CFA.

Contre à l’exercice 2020 où elle avait réclamé 5,1 milliards Fcfa, la Ministre Adam Soulé Zoumarou demande 9 696 089 000 francs CFA pour la réalisation des projet du Numérique et de la Digitalisation, pour le compte de l’année 2021. Devant les députés ce lundi, l’autorité ministérielle a décliné en cinq grandes priorités les projets auxquels son budget sera consacré. Il s’agit, entre autres, de :

déploiement des infrastructures numériques pour apporter le haut et le très haut débit au plus près des populations ;

la mise en exploitation de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ;

la poursuite de toutes les actions de digitalisation de l’administration publique et de dématérialisation par les e-services ;

développement des compétences numériques ;

renforcement de la sécurité numérique.

A noter que la plupart des actions annoncées est déjà en cours depuis 2020. Il s’agira donc de poursuivre les efforts et d’aboutir aux résultats attendus. En 2020, la Ministère du Numérique et de la Digitalisation a marqué les Béninois par la mise en oeuvre de la digitalisation de la proclamation des résultats d’examens (eRESULTATS) et des services administratifs (E-service).