Bénin – Bilan à mi-parcours du Médiateur de la République: 116 dossiers traités sur 234

A la faveur d’un point de presse tenu ce vendredi 20 Novembre 2020 au siège de l’institution, le Secrétaire Général et le Directeur des Recours ont présenté le point à mi-parcours des recours reçus.

Selon le secrétaire général, Vincent Lézinmè, et le directeur des recours, Bienvenu Padonou, au total, 234 dossiers ont été programmés. Ce point a été présenté, une semaine après le démarrage de la 5ème édition de la session annuelle du Médiateur de la République.

Sur les 234 dossiers programmés, 116 sont déjà traités, donc 28 avec un franc succès.

Dans ses mots liminaires, le Secrétaire Général du médiateur de la République a fait remarquer que les réclamations sont traitées, conformément aux textes en vigueur au Bénin.

Officiellement lancée le vendredi 13 Novembre 2020, la cinquième session annuelle du Médiateur de la République a commencé le lundi 16 et prendra fin le vendredi 27 Novembre 2020.

Au menu de cette session, 234 dossiers de requérants, dont 207 dossiers individuels et 27 dossiers thématiques, sont inscrits. En dehors des cas de succès, le Directeur des recours, Bienvenu Padonou, a souligné que 10 dossiers sont rejetés, 45 sont en attente et 40 sont vidés et clôturés.