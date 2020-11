Bénin: Bertin Koovi et Garba Yaya, la paix des braves après les engueulades…

Le président de l’Alliance Iroko, Bertin Koovi, a présenté ses excuses publiques au Maire de la Commune de Bembèrèkè, Garba Yaya.

Après la guerre verbale, le président de l’Alliance Iroko, Bertin Koovi, et le maire de la Commune de Bembèrèkè, Garba Yaya, ont décidé de faire la paix des braves.

Dans un message audio publié sur les réseaux sociaux, l’économiste fondamentaliste, Bertin Koovi, a présenté ses excuses à l’édile de l’hôtel de ville Bembèrèkè pour les envolées de bois verts, dont il a usé dans sa réplique suite aux injures de ce dernier.

Pour le président de l’Alliance Iroko, il arrive que la langue et les dents, qui sont appelées à vivre ensemble, se querellent. Mais elles sont obligées de se réconcilier, car, condamnées à cohabiter.

C’est le sens que le professeur Bertin Koovi donne à sa démarche de demande de pardon publique au maire de la Commune de Bembèrèkè. Selon lui, il y a quelques jours, le maire Garba Yaya et lui-même ne se sont pas compris et ont laissé éclater leur colère.

“Ce qui me concerne, moi, Bertin Koovi, c’est qu’à ma position, si quelqu’un me gifle sur une joue, je tends la seconde et je lui dis merci, puis je continue mon chemin”, indique-t-il, avant de présenter ses excuses publiques.

“Je voudrais ici devant Dieu et devant le peuple béninois présenter mes excuses au maire Garba Yaya pout tout ce que j’ai pu lui apporter comme offense” Bertin Koovi

Le professeur Koovi estime qu’il se doit de s’imposer cette démarche d’autant plus que Madame Chabi, la présidente des femmes, qui invite le président Talon à la paix, l’y convient.

A en croire Bertin Koovi, beaucoup de femmes l’ont appelé pour faire cette démarche de pardon. Il y réfléchissait, précise-t-il, dans son message audio, quand l’honorable Issifou Amadou l’a appelé.

C’est alors qu’il a pris la résolution d’appeler le maire Garba Yaya pour lui présenter ses excuses. Mais puisque leur échange a été fait sur la place publique, il a décidé de présenter une excuse publique au maire avant de l’appeler en privé.

A l’origine de la querelle entre les deux personnalités, la marche des femmes du samedi 31 Octobre 2020. Le professeur Bertin Koovi a accusé le maire Garba Yaya de n’avoir pas autorisé la marche dans sa commune.

La réponse de ce dernier a été assez violente. Comme le Berger à la Bergère, le président de l’alliance Iroko a répliqué avec des mots aussi sévères que ceux employés par son antagoniste.