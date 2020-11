Bénin: après The Voice Afrique, Anandel lance “For Life”, son 1er single (vidéo)

Après son aventure à The Voice Afrique, le chanteur Anandel a lancé ce lundi 02 novembre 2020, jour de son anniversaire, son nouveau single intitulé “For Life”.

Comme promis à son coache lors de son aventure à The Voice Afrique, Anandel a dévoilé son tout premier Single. Titré For Life (pour la vie), c’est une chanson romantique dont le lancement entre dans le cadre de la célébration de son anniversaire.

Dans cette chanson, l’artiste rend hommage à une femme exceptionnelle, qui a eu le courage d’avouer à un homme son amour. Pour l’artiste, celui qui a trouvé une femme qui craint Dieu a trouvé le bonheur.

Lors de son passage à The Voice Afrique, Anandel a séduit l’admiration du jury, du public et des téléspectateurs grâce à la douceur de sa voix. Avec lui, la musique coule à flot avec plein d’émotions et de sensations parce qu’il croit en ses compétences.