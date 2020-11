Bénin: après 10 ans d’exil, Mgr Marcel Agboton enfin en famille

L’ancien archeveque de Cotonou, Mgr Marcel Agboton, a foulé ce vendredi 20 Novembre 2020, la terre de ses aïeux, après l’avoir quittée, 10 ans plutôt.

Pour les membres du comité de soutien du retour du prélat, l’église, notre mère, vient encore de manifester, à travers le retour de Mgr Marcel Agboton, qu’elle est miséricorde et charité.

“l’Eglise, notre mère dans la foi, nous a toujours enseigné la miséricorde et la charité. Nous en avons encore une fois aujourd’hui l’illustration et notre espérance n’en est que plus grande“, a affirmé les membres du comité de soutien.