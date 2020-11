Bénin – Affaire “pédophilie à Dantokpa”: arrestation du convoyeur des fillettes

La police républicaine a interpellé une nouvelle personne dans l’affaire “pédophilie à Dantokpa”. Présumé complice du principal accusé, il était chargé de “collecter” les filles dans les villages et de les convoyer sur Cotonou.

Le sieur Mahouna n’est plus la seule personne prise dans les mailles de la Police dans l’affaire de “pédophilie à Dantokpa”. Son présumé complice, le convoyeur des fillettes victimes a été aussi mis aux arrêts. Selon Frissons radio, le mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue.

Arrêté en octobre 2020, le principal accusé, un homme âgé de 48 ans, avait nié les faits porté contre sa personne. Au vu des différentes lois en vigueur, il risque la réclusion criminelle à perpétuité (la prison à vie).

Pour rappel, dans la nuit du lundi 20 octobre 2020, les éléments de la police républicaine ont arrêté un homme de 48 ans. Ce dernier est propriétaire d’un magasin dans lequel il garde plusieurs filles mineures avec l’intention d’avoir avec elles des rapports sexuels. Après l’interpellation du présumé pédophile, les onze (11) filles sont mises à la disposition de l’Office centrale de protection des mineurs, de la famille et de la lutte contre la traite des humains.

Les filles doublement victimes

Les 11 filles retrouvées en compagnie du sieur Mahouna, sont avant tout victimes du phénomène de “placement d’enfants”, communément appelé “vidomègon”. En effet, ce homme de 48 ans, séparé et père de deux enfants, est allé récupérer les filles dans deux villages de la commune de Lalo. Il avait promis aux parents des filles, qu’il allait les mettre en apprentissage. A noter que les filles, sont pour la plupart des orphelins de père ou de mère.