Bénin: Adam Dendé Affo conquit par le bilan de Patrice Talon

Le bilan présenté par le président Patrice Talon dans les Communes de Bantè et de Savalou a sidéré Adam Dendé Affo.

A Bantè et à Savalou ce weekend, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon, dans un exercice de reddition de compte a présenté les réalisations de son gouvernement en 5 ans d’exercice du pouvoir. Présent à Bantè et à Savalou, Adam Dendé Affo, membre fondateur et membre du Bureau Politique du parti Bloc Républicain, s’est laissé reconquit par le bilan du chef de l’Etat.

A Lire aussi; Bénin: un membre de;UP démissionnaire maintenu de force à cause de son engagement

Pour l’ancien Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) et de la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC), les déclarations du président Talon devant les autorités politiques religieuses morales et devant les populations confirment son leadership.

“Président Talon, à vous suivre à Bantè et à Savalou, vous m’avez re-convaincu que le Bénin est mis sur orbite de développement durable et qui sera constaté véritablement par la majorité des béninois d’ici quelques années puisque vous êtes actuellement incompris” s’est-il exclamé face au présentation du chef de l’Etat. Affo Dendé Adam

Sous le charme de la présentation du président Patrice Talon, Adam Dendé Affo réitère son soutien pour accompagner le chef de l’Etat à aller encore plus loin dans la transformation méthodique du pays.