Bénin – Accident mortel à Malanville: Patrice Talon envoie une délégation vers la famille éplorée

Le Président de la République n’est pas resté insensible à l’accident mortel qui s’est produit ce samedi 14 novembre 2020, à Malanville où il était en tournée. Informé du drame, il a envoyé une délégation pour présenter les condoléances à la famille de l’enfant tué dans cet accident de la circulation.

Contrairement à l’information véhiculée sur les réseaux sociaux, Wilfried Léandre Houngbédji a fait savoir sur Golfe Tv, que le cortège présidentiel n’est nullement mêlé à l’accident mortel de Malanville. Selon le Directeur de la Communication à la Présidence de la République, le Président Patrice Talon n’est pas resté sans réaction quand il a appris la mauvaise nouvelle.

Selon ses dires, le Président de la République a constitué “une délégation de haut niveau pour aller à la rencontre de la famille éplorée, leur présenter les condoléances de la nation et les assister”. Revenant sur la supposée implication du cortège présidentiel dans l’accident, Wilfried Léandre Houngbédji a insisté sur “la responsabilité sociale” des uns et des autre dans la diffusion des informations sur les réseaux sociaux.

“L’accident s’est produit avant l’entrée du cortège présidentiel dans la ville”

Il ressort des explications du Porte-parole du gouvernement, Alain Orounla et de Wilfried Léandre Houngbédji que l’accident s’est produit avant l’arrivée du cortège du Président Patrice Talon. “Nous avons appris qu’il aurait eu, bien avant l’entrée du cortège présidentiel dans la ville, un accident mortel qui aurait emporté un enfant”, a déclaré Monsieur Alain Orounla au micro de Kandi Fm.

Le Ministre de la communication a profité de l’occasion pour inviter les populations à la vigilance. “C’est également l’occasion de rappeler aux uns et aux autres, la nécessité de se mettre en sécurité, parce qu’un accident est toujours lié à un manque de vigilance, à une inobservation des règles de sécurité. Nous tenons à ce que, une fois de plus, les populations soient sensibilisées et appelées à maintenir la vigilance en tout lieu et en toutes circonstances.” a-t-il insisté.