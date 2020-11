Bénin: Abalonorou Aboudou, nouveau commissaire central de Natitingou

Le commissariat central de la ville de Natitingou a de nouveaux responsables. Il s’agit du commissaire central et son adjoint, nouvellement nommés, suite au limogeage des anciens patrons du commissariat.

Abalonorou Aboudou est le nouveau commissaire central de la ville de Natitingou. Dans sa mission, il sera assisté de Emmanuel Ahan, nommé au poste de commissaire adjoint. Ces nouvelles nominations interviennent quelques heures après le limogeage des anciens responsables du commissariat. Elles ont été portées à la connaissance des responsables départementaux par correspondance N°1176/DGPR/SR/DRHC/SMAAC/SA du 25 novembre 2020 et signée par Soumaila Yaya, Directeur général de la police républicaine.

Officiellement, les raisons de ces mutations à la tête du commissariat central de Natitingou ne sont pas connues. Néanmoins, on sait quand même qu’elles tombent dans une période sensible où l’insécurité bat son plein dans la ville. A noter que d’autres commissariats du pays ont également connu des mutations, notamment dans les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé.