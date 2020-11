Bénin: à nouveau maman, la chanteuse Dossi présente sa fille à ses fans (photo)

Après son premier enfant avec Willy Mignon, Dossi a annoncé ce lundi sur sa page Facebook, qu’elle est à nouveau maman.

La chanteuse béninoise Dossi a dévoilé les raisons de son absence au-devant de la scène. “Pendant près d’un an, j’ai été absente. Vous ne m’avez plus sentie, ni à télévision, ni sur les spectacles et juste un peu sur les réseaux sociaux”, a reconnu Dossi.

Pour elle, en plus de la pandémie du Covid 19, la raison principale de son absence est la naissance de son enfant. “Comme toutes femmes, nous artistes sommes aussi appelés à avoir une vie, un foyer, un ménage et autre. Elle est là, la petite… est désormais parmi nous”, a annoncé Dossi.

L’artiste et ex du chanteur Willy Mignon compte reprendre ses activités le plus tôt possible pour le plaisir de ses fans. “Je tenais sincèrement à m’excuser auprès de vous pour mon absence sur la scène et vous dire que je vous reviens beaucoup plus forte et plus ragaillardie que jamais”, a-t-elle promis.

L’artiste a profité de l’occasion pour confirmer les rumeurs sur sa rupture avec Willy Mignon. “Au fait, Willy et moi c’est fini”, va-t-elle préciser en légende d’un cliché où elle tient sa petite fille dans les bras.