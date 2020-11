Bénin: à Nikki, Patrice Talon lance des fleurs à Aurélie Adam Soulé Zoumarou

Ce vendredi 13 novembre 2020, Patrice Talon a poursuivi sa tournée dans la partie septentrionale du pays. Après Kalalé, il s’est rendu à Nikki, localité d’origine du Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Occasion pour le Chef de l’Etat de reconnaître les mérites de sa collaboratrice.

La commune de Nikki peut être fière de sa fille, Aurélie Adam Soulé Zoumarou. En tous cas, selon le Président de la République, elle fait des merveilles et contribue fortement à la performance de son gouvernement. Face à ses interlocuteurs à Nikki, Patrice Talon a déclaré : “Elle n’est pas seulement brillante à l’école. Elle n’est pas seulement brillante dans son parcours professionnel. Elle est aussi brillante au gouvernement. Je sais détecter les personnes brillantes.”, rapporte Deeman Radio.

Spécialiste dans les télécommunications et l’ingénierie des TIC, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a fait son entrée au gouvernement à la faveur du premier remaniement opéré par Patrice Talon. Elle avait remplacé Rafiatou Monrou au poste de Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication. En septembre 2019, Aurélie Adam Soulé Zoumarou devient Ministre du Numérique et de la Digitalisation, pour le compte du 3è gouvernement du régime de Patrice Talon.

Effacée et moins politique…

Aurélie Adam Soulé Zoumarou n’est visiblement pas une femme politique de terrain. Très effacée et calme, elle s’est moins illustrée sur le terrain politique au cours des 4 ans du régime. Inconnue du monde politique béninois avant 2016, elle se retrouve aujourd’hui membre de l’un des deux partis présidentiels, le Bloc Républicain (BR).