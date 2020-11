Bénin: à 17 ans, Junior Natabou devient millionnaire grâce au E-commerce

Un jeune prodige béninois du numérique identifié comme Junior Natabou, est devenu millionnaire à 17 ans selon les classements de Forbes.

Junior Natabou, un jeune béninois de 17 ans est millionnaire grâce à ses activités de e-commerce. Selon le magazine Fobes, il a mis du temps avant d’obtenir des résultats en testant divers marchés, différents produits.

Pour y arriver, le jeune béninois n’a jamais considéré ses tentatives comme des échecs mais plutôt comme des expériences utiles. Aujourd’hui millionniare, une grande partie de sa richesse vient du numérique.

En effet, c’est dès l’âge de 14 ans que Junior Natabou s’est intéressé au monde du numérique et assouvit sa soif de connaissances. Encore enfant, il regardait de nombreux documentaires et reportages sur le web, et tout particulièrement sur la plateforme YouTube.

Ce qui lui a permis de se lancer dans la robotique avec un ami. Par la suite il a décidé d’ouvrir une agence de communication digitale, avant de se tourner finalement vers l’e-commerce où il a lancé ses boutiques en ligne.

Aujourd’hui millionnaire d’après le classement Forbes, pour ne pas gaspiller son gain, il envisage lancer ses propres marques dans le domaine de la santé, du fitness et de la beauté puisque dit-il, ce sont des secteurs porteurs.

A travers ce projet, Junior Natabou entend aider les personnes vulnérables à s’épanouir physiquement et moralement par le biais de produits ciblés et utiles, ayant une réelle valeur ajoutée pour les clients.