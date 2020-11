Bénin: 58 nouveaux cas confirmés de Covid-19 enregistrés

Le Bénin enregistre de nouveaux cas confirmés de Covid-16. Le bilan de la pandémie, disponible sur le site du gouvernement, montre plus de 50 nouveaux cas détectés.

Le nombre total de cas positifs de Covid-19 passe à 2 974 au Bénin, au 25 novembre 2020. Le gouvernement béninois et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’accordent sur ces nouveaux chiffres. Comparativement au dernier bilan qui fait état de 2 916 cas au total, on note donc 58 nouveaux cas pour le compte du bilan actuellement disponible.

Sur les 2 974 cas, le gouvernement annonce 2 819 cas guéris, 112 patients sous traitement et 43 décès liés à la Covid-19. Pendant ce temps, l’OMS comptabilise, au plan africain, plus de 2 000 000 de cas positifs, avec plus de 1 700 000 guérisons associées et 50 000 décès signalés.