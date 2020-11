Bénin – 4 ans de Gouvernance sous Talon: 807427 emplois créés, le chiffre fait polémique…

Selon l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae), 807 427 nouveaux emplois, soit 210 584 emplois formels et 596 844 informels, auraient été créés en quatre années de gouvernance sous le régime de la rupture.

Des chiffres qui ont tôt fait de susciter la polémique au sein de l’opinion. La première voix de contestation vient du Secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB), Kassa Mampo.

Pour le syndicaliste, il est important de ne pas perdre du vue que le gouvernement a fermé des sociétés. Mieux, il estime que dans le secteur de l’éducation où on parle des aspirants comme de nouveaux emplois crées, avant le recrutement des aspirants, il y avait les vacataires.

“Au niveau des chantiers où on utilise les ouvriers, c’est un emploi précaire (…). Donc on ne sait pas où est-ce qu’ils sont allés trouver les 800 mille et quelques emplois“

