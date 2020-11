Bénin 1-0 Lesotho: Les Ecureuils réussissent la mission à domicile

Jodel Dossou à la 24e a encore permis au Bénin de gagner la manche aller de la double confrontation contre le Lesotho (1-0). Ledit match compte pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022. Une mission réussie à domicile et qui permet aux poulains de Michel Dussuyer de se retrouver à un point du Nigeria dans la poule L.

Unique buteur contre la Sierra Leone, Jodel remet sa belle copie et devient le meilleur buteur des Ecureuils en trois sorties (deux buts sur trois et une passe) dans la campagne continentale pour la CAN 2022. Cependant, les yeux des béninois sont tous tournés vers la manche retour à Maseru ce mardi 17 novembre 2020. Une victoire pourrait assurer la qualif aux rongeurs à deux journées du terme.

Remplaçements

-Matteo Ahlinvi qui a fait bonne impression pour une première sélection est sorti pour Mama Seibou (59e)

Sessi d’Almeida sort 72e pour Bonou Jerôme

David Djigla cède sa place 73e à Charbel Gomez

Assogba Youssouf suite à une douleur à la cheville droite est remplacé par Seidou Barazé (90+1)

Jodel Dossou buteur a laissé sa place à David Kiki 90e

Poule L

1er Nigeria 7 points

2e Bénin 6 points

3e Sierra Leone 2 points

4e Lesotho 1 point