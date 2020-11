Bénin: 03 membres d’une même famille retrouvés morts à Natitingou

Découverte macabre dans le village Yétabo, à Natitingou, ce samedi 07 novembre 2020. Des corps sans vie des membres d’une famille ont été retrouvés en état de putréfaction.

Trois membres d’une même famille (le père, la mère et leur fille) ont été retrouvés morts à Natitingou. Selon Frissons radio, le constat d’usage révèle que les victimes ont reçu des coups de poignard et de machette. La fillette, quant à elle, avait été étranglée. Après l’intervention de la police et du médecin légiste, le procureur a autorisé la remise des corps aux familles éplorées, pour inhumation.

Pour le moment, les présumés auteurs de ce triple assassinat ne sont pas encore connus. La police a ouvert une enquête pour retracer les circonstances du drame et mettre la main sur les présumés criminels.