Barça: Twitter détruit Griezmann après son gros raté face au Dynamo Kiev

Auteur d’un énorme raté lors de la victoire étriquée du Barça sur le Dynamo Kiev mercredi soir en Ligue des champions, Antoine Griezmann a été copieusement critiqué par les internautes sur Twitter.

En difficulté en championnat, la FC Barcelone s’en sort pour l’instant bien en Ligue des Champions. Les Catalans se sont imposés sans briller mercredi soir au Camp Nou face au Dynamo Kiev (2-1) pour la 3ème journée de C1. Ils enchaînent avec une 3ème victoire en trois matches. Mais ce Barça là montre toutefois des failles. Si Lionel Messi a été vu en train de marcher et n’appliquer aucun pressing en fin de match (92e), Antoine Griezmann s’est lui aussi fait remarquer, et pas d’une façon positive. Après une parade de Ruslan Neshcheret, décisif sur la frappe du droit d’Ansu Fati, Griezmann, en position très favorable au second poteau, ne parvenait pas à cadrer sa frappe du gauche qui finissait dans le petit filet (7e).

Après plus d’un an et demi au Barça, Antoine Griezmann affiche toujours un manque de confiance récurrent chez les Blaugranas. Une situation qui commence à exaspérer les internautes qui ne l’ont pas raté après le match médiocre de l’international français.

en vrai c'est pas une immense dinguerie parce que azy sur la frappe t'as plus le reflexe de faire le spectateur et la balle lui revient dessus sans qu'il s'y attende ou quoi donc pas évident évident mais bon quand même quoi mdr — Mathias (@KB9meilleur9) November 4, 2020

Du coup il signe en janvier à l’@OM_Officiel c’est ça.. ?! — 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐞 (@Demax591) November 4, 2020

@TheoGriezmann @Pil0u7_om tu connais il a pas la confiance du coach et du vestiaire c’est pas évident — Bruno Martins (@Bruno_PT_HB) November 4, 2020