Barça: Ronald Koeman évoque la baisse de forme de Messi

Avec seulement cinq buts au compteur cette saison, tous inscrits sur penalty, Lionel Messi commence à inquiéter en Catalogne. L’Argentin semble de moins en mois adroit devant le but. Une situation débattue ce vendredi par son entraîneur, Ronald Koeman, en conférence de presse.

Est-ce le début de la fin pour Lionel Messi? Habitué à marquer plus de 50 buts en une saison, le capitaine du Barça semble de plus en plus éloigner ces statistiques folles. Sortie d’un été compliqué entre la cuisante défaite face au Bayern Munich (8-2) en Ligue des champions et son vrai faux-départ de son club formateur, la star argentine éprouve visiblement toutes les peines du monde à retrouver la ligne. Cette saison 2020-2021, le sextuple Ballon d’or n’a trouvé le chemin des filets qu’à cinq reprises. Et plus étonnant encore, tous ses buts ont été marqués sur penalty.

Une situation qui commence à inquiéter en Catalogne surtout que le joueur semble de plus en plus désintéressé par sa prestation chez le club culé. Mercredi, lors de la victoire du Barça face au Dynamo Kiev (2-1) en Ligue des champions, le joueur a été vu en train de marcher sur le terrain, abandonnant complètement la tâche défensive à ses coéquipiers. Entre malaise et méforme dans le jeu, pour l’entraîneur du Barça, Ronaldd Koeman, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, La Pulga reste un élément-clé du jeu blaugrana pour le technicien néerlandais.

“Il a encore beaucoup de qualité et est important dans notre jeu offensif. Je sais qu’il n’a marqué que sur penalty et nous sommes habitués à ce qu’il fasse la différence, mais il reste un joueur très décisif“, a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse. Auteur de 638 buts et 282 passes décisives en 740 matches avec le Barça, Messi a-t-il amorcé son déclin ou est-ce seulement un passage à vide du joueur? Rendez-vous ce samedi face au Bétis en 9è journée de Liga pour la réponse.