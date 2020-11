Barça: opéré du genou, la durée d’indisponibilité d’Ansu Fati dévoilée

Sorti sur blessure face au Betis ce week-end, Ansu Fati a été opéré ce lundi du genou et sera absent environ 4 mois, a communiqué le Barça sur son site officiel.

Comme l’a annoncé la presse espagnole ce matin, Ansu Fati a été opéré du genou. Le jeune attaquant du Barça était blessé ce weekend lors de la victoire des Blaugranas face au Bétis Séville (5-2) en Liga. Le Docteur Cugat, qui l’a opéré, avait plusieurs options et a opté pour une suture méniscale, selon Catalunya Radio. C’est la solution la plus bénéfique sur le long terme pour le joueur, mais aussi celle qui nécessite le plus de repos. Selon le communiqué du club catalan, le natif de Guinée-Bissau sera indisponible 4 mois environ. Ansu Fati a disputé 5 matchs avec le Barça cette saison pour 5 buts et 4 passes décisives.