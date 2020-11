Barça: Manchester City abandonne Lionel Messi

Selon la très fiable journaliste espagnole, Semra Hunter, Manchester City ne souhaite plus recruter Lionel Messi l’été prochain. Le capitaine du Barça arrive en fin de contrat en juin.

A six mois de la fin de son contrat au Barça, l’avenir de Lionel Messi est toujours indécis. La Pulga avait animé l’été avec son vrai faux-départ du club catalan et sa possible arrivée à Manchester City. Un dossier remis sur le tapis, il y a quelques jours, avec la prolongation de l’entraîneur citizen, Pep Guardiola. Plusieurs médias anglais avaient annoncé qu’avec le renouvellement du bail du coach espagnol, les Skyblues allaient désormais s’attaquer au recrutement de l’Argentin, la saison prochaine.

Mais, à en croire la bombe lâchée cette semaine par la journaliste espagnole, Semra Hunter, sur Sky Sports, Manchester City ne souhaite plus ouvrir ce dossier. Selon la journaliste, présentée par le média anglais comme une experte du football espagnol (elle était notamment présentatrice pour la chaîne officielle de la Liga), les pensionnaires de la Premier League ne comptaient pas se lancer dans l’opération Leo Messi, l’été prochain.

“Son salaire est astronomiquement élevé”

“Je sais de source sûre, grâce à une personne proche de la situation, que Manchester City ne va pas faire d’offre pour Lionel Messi, a lancé la journaliste. D’après les informations dont je dispose et en l’état actuel des choses, la porte est fermée. Ils ont deux raisons pour cela : l’âge et les finances. En parlant d’âge (Messi a 33 ans, ndlr), il entre dans les dernières années de sa carrière et vous recruteriez un Messi différent de ce que nous avons vu ces 17 dernières années avec Barcelone. Il a lui-même déclaré qu’il se rapprochait de la retraite.”

Et pour Semra Hunter, il y a surtout un problème d’ordre financier : “Même s’il peut venir gratuitement, son salaire est astronomiquement élevé – il gagne environ 100 millions d’euros par an. Ce serait une charge financière énorme pour n’importe quel club, surtout si l’on considère que nous sommes en plein milieu d’une pandémie mondiale“.