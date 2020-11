Barça: le Camp Nou, rebaptisé Lionel Messi?

Candidat à la présidence du Barça, Emil Rousaud multiplie les opérations de charme pour conquérir le maximum de socios à sa cause. Le probable futur dirigeant blaugrana propose que le Camp Nou soit rebaptisé Lionel Messi en l’honneur du capitaine argentin.

A trois mois des prochaines élections à la présidence du Barça, les candidats en lice dévoilent déjà leur programme d’actions. Celui d’Emil Rousaud a la particularité d’être un peu original. Car si le dirigeant espagnol souhaite, à l’instar de ses concurrents, faire revenir Neymar en Catalogne en 2022, il a également un plan bien ficelé pour retenir Lionel Messi, et définitivement lui faire oublier ses envies de départ. L’idée, selon le Blaugrana, est de renommer le mythique stade de Camp Nou en l’honneur de la star argentine.

Le sextuple Ballon d’or avait provoqué un séisme en Espagne cet été en annonçant ses envies de quitter le club. Un feuilleton qui s’est finalement bien terminé avec le renoncement du natif de Rosario qui a décidé d’honorer sa dernière année de contrat avec le Barça, un contrat qui s’achève en juin 2021. “L’avenir de Messi est entre ses mains. Son contrat se termine en juin et il peut prendre la décision de quitter le club. Nous devrons parler à Messi en temps voulu et voir si un accord peut être conclu, en admettant la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Messi est une légende vivante. Le lien entre Messi et le Barça est impérissable“, a fait savoir Rousaud,

Pour l’ancien vice-président de Josep Bartomeu, un référendum doit être proposé aux socios du Barça pour qu’ils décident de rebaptiser ou non le Camp Nou au nom de Messi. Si le “oui” l’emporte, il estime que cela pourrait favoriser un potentiel naming. “Si je suis sponsor, pensez-vous que j’aimerais associer ma marque à Messi? Je crois que oui“, a-t-il expliqué. L’élection pour la présidence du Barça aura lieu le 24 janvier.