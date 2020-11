Barça: Antoine Griezmann doit «quitter ce bordel», Lizarazu

La situation critique d’Antoine Griezmann fait des remous dans le milieu sportif français. Pour Bixente Lzarazu, l’international tricolore doit impérativement quitter la Catalogne et changer de club.

Le malaise d’Antoine Griezmann au Barça commence véritablement à inquiéter en France. Amis, coéquipiers, conseillers, chacun y va de son commentaire sur la situation critique que traverse le champion du monde en titre en Catalogne. Après plus d’un an passé dans le club culé, l’ancien Colchonero peine toujours à trouver ses repères. Décevant pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs, l’ancien Colchonero a repris la nouvelle saison avec les mêmes difficultés. De quoi susciter son départ dans le rang des journalistes franciliens.

Pour Bixente Lizarazu, l’heure est venue pour Griezmann de quitter « le bordel ». L’ancien international français, reconverti en consultant, invite son compatriote à trouver au plus vite un autre point de chute. « Il ne trouve pas sa place avec Leo Messi, analyse l’ancien défenseur mythique du Bayern. Ils ne jouent pas ensemble. Et il ne trouve pas non plus de confiance avec les différents entraîneurs. Aucun n’a su le mettre dans les meilleures dispositions. Il est tellement impacté par tout ça qu’il n’arrive plus à jouer son foot », déplore encore « Liza » au micro de RMC, lui qui ne voit qu’une seule échappatoire.

« La solution est de partir »

« Le cadre, le système, l’entraîneur ne lui conviennent pas au Barça. La solution, c’est de partir. (…) La situation a trop duré. Et attention, ça pourrait même avoir un impact pour l’équipe de France. Il ne doit plus s’infliger ces souffrances-là, il doit aller ailleurs. Ce n’est pas grave. Le plus important, c’est de retrouver un meilleur environnement pour s’épanouir. C’est trop le bordel au Barça », a ajouté le journaliste.