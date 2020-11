Aya Nakamura s’en prend à Matt Pokora, Matt Houston augmente la dose

A la suite d’Aya Nakamura, Matt Houston s’en est violemment pris à Matt Pokora.

M. Pokora a été sacré meilleur artiste français aux MTV EMA 2020 devant Soprano, Vitaa & Slimane, Aya Nakamura, et Maître Gims qui étaient tous en compétition.

Après avoir reçu le prix, le Strasbourgeois a exprimé sa joie en indiquant être “très heureux d’être l’artiste français de l’année aux MTV Europe Music Awards”. Mais c’était sans compter sur la colère des artistes qu’il avait en face.

“Il est même pas dans le top 10”

Si Aya Nakarmura s’est permise de tacler M Pokora sur les réseaux sociaux après sa victoire lors des MTV EMA 2020, Matt Houston s’en est aussi pris au chanteur français. « Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui, mais il est même pas dans le top 10 », a lancé Aya sur Twitter.

Alors que M Pokora a décidé de ne pas réagir à cette provocation, Matt Houston a profité de ce moment de faiblesse pour tacler son confrère. “Quand l’arnaque continue, enfin quelqu’un qui se mouille. Aya Nakamura, merci. Et il a de toute façon rarement été dans les tops, ou il en est très vite ressorti ce man. Non, aucun classique, juste sa moustache laide-là”, a-t-il mis en story Instagram.

“Y’aura pas de prochain Johnny ici”

Comme pour inciter la réaction de Matt Pokora, il publie une capture dans son feed: “Il n’y a rien a effacer. Lui, c’est une salope ! Comment ce fils de pute gagne tout le temps sans avoir fait que dalle ? C’est nous la culture. Respectez-nous un peu, c’est quoi. Y’aura pas de prochain Johnny ici “.

En réponse à ce tacle, Matt Pokora a réagi de façon subtile sur Instagram:

Pour rappel, Matt Houston avait déjà intenté un procès contre M Pokora dans les années 2000. Il estimait que l’ancien pseudonyme de ce dernier “Matt Pokora” était source de confusion.