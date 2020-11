Autriche – Attaque de Vienne: les derniers développements

La police autrichienne a lancé une véritable chasse à l’homme dans la capitale, Vienne, après une série d’attaques terroristes à différents endroits, tuant au moins quatre personnes et en blessant plusieurs autres.

L’un des hommes armés a été abattu par la police, mais les témoins étaient exhortés à rester en dehors de la rue alors que jusqu’à 1 000 agents recherchaient d’éventuels complices. Mardi, les forces de police ont apporté la confirmation que trois civils, deux hommes et une femme, ont trouvé la mort dans l’attaque perpétrée par un partisan du groupe Etat Islamique. Au moins 15 autres blessés, dont un policier, sont conduits à l’hôpital.

A lire aussi: Autriche: fusillade dans la capitale Vienne, plusieurs victimes

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a confirmé par la suite qu’un quatrième civil, une femme, était décédé à l’hôpital. Sept des blessés étaient dans un état potentiellement mortel, a-t-on également signalé. L’attaque a été signalée pour la première fois près de la synagogue Seitenstettengasse de la ville vers 20 heures, heure locale.

Armés d’armes automatiques, de fusils et d’armes de poing, les terroristes ont déclenché une série d’attaques sur six endroits alors que les gens profitaient de leurs dernières heures à l’extérieur des bars et des cafés avant que l’Autriche ne soit plongée dans son deuxième verrouillage lié au Coronavirus. Le suspect qui a été tué par la police portait un fusil d’assaut et des armes de poing et avait une fausse ceinture d’explosifs attachée à son corps.