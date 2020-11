Argentine: la dépouille de Diego Maradona arrivée au palais présidentiel (vidéo)

Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national en hommage à l’illustre disparu et la dépouille du Pibe de Oro a été transporté mercredi soir à la Casa Rosada, le palais présidentiel, pour une veillée funèbre. Le cercueil était transporté dans une ambulance accompagnée d’un important dispositif de sécurité, informe l’AFP. Des centaines de personnes faisaient déjà la queue devant le palais présidentiel pour les derniers adieux au champion du monde 1986.

A lire aussi: LDC: le Bayern et le Real Madrid assurent, Liverpool chute

Selon un communiqué de la présidence argentine, la veillée funèbre pour le grand public se déroulera jeudi de 6h00 à 16h00 locales (de 9h00 à 19h00 GMT). L’ex-épouse de l’idole, Claudia Villafañe, et leurs deux filles, Dalma et Gianinna, s’étaient rendues à la Casa Rosada peu avant minuit, d’après Ouest France. D’autres légendes argentines étaient également présentes, notamment le président de la Fédération argentine de football (AFA), Claudio Tapia, et des anciens coéquipiers de l’idole de Naples.