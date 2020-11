Argentine: Diego Maradona opéré au cerveau

En hospitalisation depuis lundi dans une clinique de La Plata au sud de Buenos Aires, Diego Maradona a été opéré mardi d’un hématome au cerveau. La légende argentine se porte bien, selon son médecin, et va rester en observation pendant quelques jours.

Ouf de soulagement pour Diégo Maradona. La légende argentine hospitalisée d’urgence lundi dans une clinique de La Plata au sud de Buenos Aires pour des examens médicaux, a été opérée avec succès mardi soir d’un hématome au cerveau. Selon le chirurgien qui l’a opérée, l’ancienne gloire de Naples se porte bien et va rester en observation dans la clinique privée de la ville d’Olivos, au nord de Buenos Aires où elle a été opérée. « L’hématome a pu être évacué avec succès. Diego a bien toléré la chirurgie. Il est réveillé et tout va bien », a annoncé en conférence de presse son médecin Dr Leopoldo Luque, le médecin de l’ancien footballeur. « Il va rester en observation », a-t-il ensuite précisé.

Diego Maradona a fêté ce weekend son 60è anniversaire loin des siens en raison d’un cas contact au coronavirus. Présent lors lors du match organisé en son l’honneur et remporté par le Gimnasia La Plata, dont il est l’entraîneur, la légende argentine est apparue faible. “(…) C’est seulement un patient d’un certain âge, qui subit beaucoup de pression et qui traverse une période durant laquelle il a besoin d’être aidé: c’est difficile d’être Maradona vous savez“, a expliqrué Dr Luque avant l’opération. Le chirurgien avait indiqué que l’ex-joueur souffrait « d’anémie » et était « un peu déshydraté ».

« On t’aime Diego Armando ! »

Inquiets de l’état de santé de leur idole, de nombreux supporteurs argentins s’étaient rassemblés aux portes de la clinique, y déployant de grandes banderoles à l’effigie de leur star. Ils y ont accueilli la bonne nouvelle par des chants, et dans l’euphorie. “Une fois de plus, la santé lui a joué un tour mais il a des anticorps pour récupérer avec le soutien du peuple », s’exclame à l’AFP, Oscar Medina, venu avec sa femme soutenir “le plus grand joueur de tous les temps”.