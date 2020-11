Après Dangoté, un autre milliardaire nigérian à la conquête d’Arsenal

L’ancien gouverneur de l’État d’Abia, Orji Uzor Kalu, a envisagé d’investir dans le club de Premier League anglais, Arsenal, déclarant qu’il rachèterait 35% du capital du club anglais.

Passionné du foot, Orji Uzor Kalu veut exporter ses ambitions loin de l’Afrique. Le milliardaire nigérian veut racheter le club anglais d’Arsenal. Ancien gouverneur de l’État d’Abia entre 1999 et 2007, le politicien de 60 ans a déclaré qu’en achetant des parts dans le club anglais, il devrait s’assurer que les Gunners remportent la Ligue des champions et la Premier League, consécutivement comme Enyimba l’a fait en 2003 en remportant la Ligue des champions de la CAF.

A lire aussi: Qualifs CAN 2022: tous les résultats de la soirée du mardi

«Notre succès avec le club de football Enyimba entre 2000 et 2007 n’a cessé d’augmenter ma passion pour le football. En tant que pilier du sport en Afrique, j’envisage un investissement dans le football et j’achèterai 35% du capital d’Arsenal FC. «Notre objectif est de soulever la Ligue des champions et la Premier League consécutivement comme nous l’avons fait avec Enyimba“, a écrit le politicien sur sa page Facebook.

A lire aussi: Transfert: le Barça à l’assaut d’un Africain de Liverpool

Sénateur de l’Etat d’Abia, Orji Uzor Kalu avait permis alors qu’il n’était que gouverneur à Enyimba d’Aba de remporter la Ligue de football professionnel nigériane à cinq reprises (2001, 2002, 2003, 2005 et 2007). Le club local est également devenu la première équipe nigériane à remporter consécutivement la Ligue des champions de la CAF en 2003 et 2004 et la Super Coupe de la CAF en 2004 et 2005. Son rêve va dans le sens de son compatriote Aliko Dangoté qui avait précédemment révélé son intention d’acheter Arsenal Football Club en 2021.