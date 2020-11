Angleterre: un employé emprisonné pour avoir couché avec son chien et des poulets

En Angleterre, un employé d’un supermarché a été emprisonné pour avoir couché avec son chien et des poulets.

Il s’appelle Shane Waters et été interdit de garder des animaux à vie après avoir admis avoir eu des relations sexuelles avec des poulets et un chien entraînant la mort de 15 poulets. Ces crimes sexuels ont été découverts le 19 septembre 2020, par le fermier de Lower Holker Farm. Dans sa ferme, l’agriculteur a remarqué un certain nombre d’oiseaux blessés et morts dans sa ferme d’Accrington.

Pour savoir ce qui leur est arrivé, il a vérifié la vidéosurveillance et a appelé la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Selon rosemoony, les images de vidéosurveillance ont révélé que Waters rôdait autour de la ferme de l’homme avant de quitter la grange à 23 h 40.

Pour plus d’investigation, Waters a été arrêté le 23 septembre et a dit aux policiers: « J’ai besoin d’aide. Je sais ce que j’ai fait. Je reçois juste ces envies. »

Dans ses confidences, il a également confié avoir eu des relations sexuelles avec son propre chien et est maintenant emprisonné depuis 30 mois, selon Lancashire Live. D’après Burnley Crown Court, Waters, 40 ans, un vérificateur de stocks de supermarché, avait déjà été condamné pour abus de chevaux en 1997 et 2016.

La juge Sara Dodd a déclaré que l’affaire était « aussi inhabituelle que dérangeante » lorsqu’elle a prononcé sa sentence.

La même source indique que le tribunal a appris qu’un total de 15 poulets sont morts des suites des mauvais traitements infligés à Waters. Anna Chestnut, en défense, a déclaré que Waters espérait reconstruire sa vie après sa sortie de prison. « Ce n’est pas la personne qu’il veut être. Il est profondément dégoûté par son comportement. », a-t-elle confié.