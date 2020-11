Amical: le Portugal atomise, l’Allemagne et la Belgique assurent, l’Espagne piégée

Le Portugal a crucifié la modeste équipe d’Andorre (7-0) mercredi soir au stade de la Luz à Lisbonne pour son entrée en lice dans la trêve internationale. Dominatrice, l’Espagne a concédé le match nul face aux Pays-Bas (1-1) sur ses propres installations.

Soirée mouvementée mercredi soir sur les pelouses européennes. Adversaire de la France en Ligue des nations, le Portugal s’est offert un récital avant son duel choc face aux Bleus. Opposés à Andorre au stade de la Luz à Lisbonne, les Lusitaniens se sont imposés sur le score fleuve de 7 buts à zéro. Impitoyable, les poulains de Fernando Santos n’ont laissé aucun répit à leur adversaire toatelement dépassé par le cours du jeu. Toujours impressionnant en sélection, Cristiano Ronaldo a participé à la fête en inscrivant un magnifique but sur coup de tête. La star de la Juventus porte ainsi son compteur à 102 buts et se rapproche un peu plus du record de Ali Daei (109).

A Amsterdam Arena, l’Espagne et les Pays-Bas se livraient une bataille de prestige. Et les deux sélections se sont quittées sur un match nul (1-1), malgré une nette domination espagnole. Donny Van de Beek a parfaitement répondu à l’ouverture du score de la Roja par l’ancien madrilène Sergio Canales. Avec ce nul, la sélection néerlandaise enchaîne sa quatrième rencontre sans victoire. Les deux sélections sont désormais tournées vers les deux prochaines rencontres de Ligue de nations. L’Espagne, 1re de son groupe, se déplacera en Suisse samedi, alors que les Pays-Bas, 3e mais à distance respectable de l’Italie et de la Pologne, recevront la Bosnie-Herzégovine dimanche.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Belgique a difficilement pris le dessus sur la surprenante équipe de Suisse. Invisible durant le premier acte, Batshuayi a fini par faire parler son efficacité en plantant les deux buts de la victoire belge, ses 20e et 21e personnels en 32 sélections. A Leipzig, l’Allemagne s’est défait de la République Tchèque sur le score étriqué de 1-0. Waldschmidt a marqué l’unique but de la rencontre. La Mannschaf met ainsi fin à une série de trois matchs sans victoire avant sa double confrontation contre l’Ukraine et l’Espagne en Ligue des Nations,