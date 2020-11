Amical: la France balayée par la Finlande avant le choc face au Portugal

La France s’est inclinée (0-2) mercredi soir au stade de France face à la Finlande pour son premier match de la trêve internationale du mois de novembre. Une défaite qui n’arrange les Bleus qui affrontent le Portugal dans trois jours en Ligue des nations.

Privé de Kylian Mbappé (blessé), la France a coulé à domicile mercredi soir face à la Finlande (0-2) en amical. Remaniés à 50%, les champions du monde en titre ont été impuissants face à l’armada offensif des visiteurs qui ont tué tout suspense dans la rencontre avant la seconde période. Après une balle perdue par Sissoko, Marcus Forss filait au but et trompait Mandanda (0-1, 28e). Et trois minutes plus tard, Onni Valakari s’approchait de la surface des Bleus, et comme il ne subissait aucun pressing, il expédiait une frappe lointaine dans les buts de Mandanda pour le 2-0.

Une défaite logique qui met fin à la série d’invincibilité des Bleus qui n’ont plus perdu une rencontre à domicile depuis le 23 mars 2018 (2-3 contre la Colombie). Un coup d’arrêt qui arrive à trois jours du choc des titans face au Portugal de Cristiano Ronaldo qui n’a fait qu’une bouchée d’Andorre (7-0) dans l’autre rencontre de la soirée. Didier Deschamps a du pain sur la planche!