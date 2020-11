Amérique – Election de Joe Biden: Boni Yayi parle de destins croisés

L’ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi a régi à l’élection de Joe Biden à la tête des Etats-Unis. Dans une publication faite sur sa page Facebook ce dimanche 08 novembre 2020, l’ex-Chef d’Etat béninois parle d’un destin croisé entre lui et le nouvel homme fort des Etats-Unis.

Thomas Boni Yayi évoque les circonstances de sa rencontre avec Joe Biden à la Maison-Blanche, lors de la signature du Second Compact en 2015, partenariat portant sur le Millenium Challenge Account (MCA). “J’y étais au titre du second Compact. La Bonne Gouvernance, la Démocratie, l’Etat de Droit, le Respect des Libertés fondamentales et des Droits de l’Homme étaient les préalables”, a-t-il précisé.

C’est à cette occasion, à la maison blanche que nos destins s’étaient croisés, le nouveau Président élu des USA, Joe BIDEN et moi pour superviser cette signature portant sur un montant de plus de 430 millions de Dollars US. Le Président OBAMA était en tournée à l’intérieur du Pays. Boni Yayi

A l’occasion de cette rencontre, Boni Yayi dit avoir vu l’attachement de Joe Biden pour l’Afrique. “Lors du tête à tête offert à moi dans son bureau digne d’un homme humble, le Président BIDEN m’a affiché, son cœur pour l’Afrique, son humanisme, son attachement aux multilatéralisme et à la Coalition Mondiale pour faire face aux nombreux défis auxquels l’humanité demeure confrontée”, a-t-il écrit.

L’élection de Biden, une chance pour les relations Américano- Africaines

Pour Boni Yayi, l’élection de Joe Biden va permettre la relance des relations Américano- Africaines et du renforcement de la Coalition Mondiale contre les défis contemporains. Il trouve en lui, un homme des valeurs humanistes et Démocratiques. “Félicitations et bonne chance au Président Joe BIDEN pour les défis qui l’attendent”, a conclu Boni Yayi.