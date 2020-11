Algérie : le président Abdelmadjid Tebboune positif au Coronavirus (officiel)

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été testé positif au COVID-19, a indiqué mardi la présidence. Elle indique également que son état s’améliore progressivement à mesure qu’il reçoit un traitement dans un hôpital allemand.

Les autorités algériennes avaient précédemment déclaré que Tebboune était en Allemagne pour des contrôles médicaux lorsqu’il avait pris l’avion la semaine dernière. Le président avait été en contact avec des membres de son administration qui avaient le coronavirus. Tebboune, 75 ans et fumeur, a été élu, il y a moins d’un an alors que l’Algérie faisait face à sa plus grande crise politique depuis des décennies avec un mouvement de protestation de masse exigeant le remplacement de toute la classe dirigeante, rapporte Arab News.

Soutenu par les puissants militaires, il a poussé à des changements à la constitution dans le cadre d’une stratégie visant à tourner la page sur les troubles. Mais bien qu’il ait été approuvé lors d’un référendum dimanche, le taux de participation de 23,7% était très faible. Son absence pour cause de maladie pourrait ralentir les efforts de l’Algérie pour adopter entre-temps des réformes économiques visant à réduire la dépendance à l’égard de la diminution des revenus énergétiques.