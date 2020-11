Afrique du Sud: une fillette de 10 ans violée à plusieurs reprises par un homme de 34 ans

Un homme de 34 ans du Limpopo a été condamné à la réclusion à perpétuité par le tribunal régional de Mankweng, après avoir été reconnu coupable du viol d’un enfant de 10 ans, a annoncé jeudi l’Autorité nationale des poursuites (NPA) du Limpopo.

Le nom de l’accusé est caché afin de protéger l’identité de l’enfant mineur. Le porte-parole du Limpopo NPA, Mashudu Malabi-Dzhangi, a déclaré que le violeur condamné, était le voisin de la victime qui lui rendait fréquemment visite. «Le 21 mars 2019, l’accusé se trouvait chez lui lorsque la victime a été envoyée dans un magasin. L’accusé a immédiatement disparu dès le départ de la victime. La victime n’est revenue que tardivement et les gens ont commencé à la chercher jusqu’à ce qu’ils la trouvent », a déclaré Malabi-Dzhangi.

«La victime est revenue avec une note R20 et elle a déclaré qu’elle lui avait été remise par [l’accusé] après qu’il l’a violée. Les gens ont également remarqué que les mouvements de l’enfant étaient étranges, comme si elle ressentait de la douleur en marchant. La jeune fille a été emmenée à l’hôpital pour un examen médical et un cas a été signalé à la police. «La victime a rapporté que l’accusé l’a appelée dans une maison inachevée et l’a déshabillée avant de la violer. Il lui a donné R20 pour acheter des collations. Elle a également révélé que c’était la troisième fois que l’accusé l’avait violée dans la même maison inachevée », a déclaré Malabi-Dzhangi.

Au tribunal, l’accusé a plaidé non coupable

«L’État, représenté par l’avocat Makgomothi Masehela, a remis les résultats d’ADN reliant l’accusé à l’infraction. L’État a dû produire des preuves pour prouver la chaîne de preuves ADN », a déclaré Malabi-Dzhangi. «Les résultats d’ADN étaient cruciaux en ce sens qu’ils prouvaient que l’accusé l’avait effectivement violée, selon des prélèvements vaginaux internes prélevés sur elle. La déclaration de la mère de la fille a également été remise au tribunal lors de la détermination de la peine.

Il souligne que la pré-adolescente, maintenant âgé de 11 ans, aurait développé un tempérament court et aurait des émotions de colère après l’incident de viol. On a également constaté que son rendement scolaire s’était considérablement détérioré. Malabi-Dzhangi a déclaré que le tribunal ne pouvait pas trouver de circonstances impérieuses pour s’écarter de la peine minimale prescrite et a condamné l’accusé à la réclusion à perpétuité pour viol.