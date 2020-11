Afrimma 2020: Innoss’B clarifie sa réaction sur la nomination de Fanicko et Kérozen

Le chanteur congolais Innoss’B n’a rien contre Fanicko et Kérozen dans le cadre des Afrimma 2020. C’est du moins ce qu’a expliqué, ce mercredi, son manager, suite aux polémiques sur sa sortie médiatique.

« N’associez pas mon nom qui fait des grandes choses à une cérémonie où on mélange tout le monde, avec des artistes comme Fanicko (on sait pas si c’est un artiste qui souffre) et Dj Kerozen on ne sait pas s’il est un artiste Gospel. », a fustigé Innoss’B dans un live Instagram. Alors que sa réaction fait grand bruit sur la toile, son manager rassure de la bonne foi de l’artiste.

Si pour les internautes, Innoss’B a exagéré dans sa réaction, son manager dénonce plutôt la déformation de ses propos. “Lui qui ne faisait qu’être aux côtés des artistes Kerozen et Fanicko dans son live Instagram”, a-t-il clarifié.

Un “new comer”

Pour le cas du chanteur Fanicko, il ressort de ses clarifications que Innoss’B le respecte beaucoup. Seulement, il reproche à Afrimma de le mettre dans une catégorie de “new comer” (un nouveau dans le game, Ndlr). Mieux, il annonce que Fanicko serait en studio actuellement avec Innoss’B.

Catégorie Gospel…

“Même pour le cas de Kerozen, Innoss a juste souhaité ne pas être mélangé dans des bêtises”, a-t-il écrit. Il évoque ainsi la nomination de Dj Kerozen dans une catégorie d’artiste Gospel alors qu’il ne l’est pas.

A l’en croire, Innoss’B essayait tout simplement de faire comprendre que certaines organisations de récompenses ne méritent plus l’attention des artistes.

Pour rappel, les lauréats de l’édition 2020 des Afrimma ont été dévoilés le dimanche 15 novembre 2020.