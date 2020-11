Afghanistan: plus de 30 agents des forces de sécurité tués dans un violent attentat

Au moins une trentaine de membres des forces de sécurité afghanes ont été tués dans un attentat à la voiture piégée dans la province centrale de l’Afghanistan de Ghazni, rapportent les responsables locaux.

Le nombre de victimes de l’attentat de Ghazni pourrait augmenter alors qu’il a déjà fait 30 morts parmi les forces de l’ordre. Selon le directeur de l’hôpital provincial de Ghazni, Baz Mohammad Hemat, 30 corps et 24 blessés y avaient été transportés. «Toutes les victimes sont des agents de sécurité», a-t-il déclaré. Selon les responsables locaux, l’attentat visait un complexe de la force de protection publique, une branche des forces de sécurité afghanes. L’explosion a endommagé des résidences civiles autour du complexe et il pourrait y avoir plus de victimes à partir de là, ont-ils déclaré.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tariq Arian, a confirmé qu’il y avait eu un attentat à la voiture piégée, mais n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur la cible ou les victimes possibles. Personne n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, contacté par Reuters, n’a ni confirmé ni nié sa responsabilité. L’Afghanistan a connu une vague d’attentats à la voiture piégée au cours des derniers mois, malgré les pourparlers de paix en cours entre les équipes de négociation des insurgés talibans et le gouvernement dans la capitale qatarie de Doha.