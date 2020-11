Accord nucléaire: l’Iran est disposé à y revenir, si les USA respectent leurs engagements

L’Iran reviendra à ce qui est stipulé dans le pacte nucléaire, si les États-Unis garantissent leurs engagements, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de la République islamique, Mohammad Yavad Zarif, dans une interview publiée mercredi dans un journal local.

Zarif a précisé que si le gouvernement américain se conforme aux dispositions du plan d’action conjoint global (Jcpoa) ​​ou du pacte nucléaire, et lève les sanctions anti-iraniennes, la nation perse reviendra à l’origine du consentement. Scellé en 2015 par Téhéran et le groupe, alors formé par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine plus l’Allemagne, le pacte limitait le programme nucléaire pacifique de l’Iran en échange d’un allègement des sanctions de la communauté internationale.

Cependant, Washington l’a abandonné en mai 2018, et l’Iran, après un an d’attente d’une réaction du reste des signataires, a commencé à réduire ses obligations au point qu’aujourd’hui, il dépasse plusieurs chapitres de ce qui a été signé. En tout état de cause, les autorités de la République islamique ont réaffirmé que, si tout redevient comme avant, l’Iran reviendra aux dispositions de la Jcpoa. Zarif a souligné la volonté du pays de discuter de la manière dont Washington ferait partie du traité, au cas où le président élu, Joe Biden, montrait son intérêt à revenir au consentement.

“Si Biden veut honorer les engagements des Etats-Unis, nous pouvons nous aussi revenir immédiatement à nos engagements”, a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Le FM de la nation perse a estimé que le président élu américain avait le pouvoir de lever les embargos imposés par le gouvernement de Donald Trump. “S’il occupe la présidence, Biden peut abroger toutes ces lois anti-iraniennes avec trois décrets exécutifs”, a-t-il déclaré.