“À Barcelone, ça ne travaille pas aux entraînements”, l’oncle de Griezmann tacle Messi

Dans un documentaire pour “M6″, l’oncle d’Antoine Griezmann a évoqué la situation de l’attaquant français au Barça. Emmanuel Lopes en a profité pour remettre une couche sur la” relation déplorable” qu’entretient Lionel Messi avec le champion du monde.

Après la défaite de la France face à la Finlande (0-2) mercredi soir en amical, le magazine “M6” a sorti un documentaire sur Antoine Griezmann. Intitulé “Antoine Griezmann : itinéraire d’un champion déraciné“, le film retrace le parcours de l’attaquant du Barça depuis ses débuts en France jusqu’à sa confirmation en Espagne. Plusieurs proches du joueur sont également intervenus dans le documentaire. Parmi eux, Emmanuel Lopes, qui n’a pas du tout été tendre avec le Barça sur la gestion du cas Griezmann.

L’oncle du buteur français est lui aussi revenu sur la situation de l’international français à Barcelone : “J’étais persuadé qu’Antoine n’allait pas réussir les six premiers mois à Barcelone, mais je ne m’attendais pas à ce que ça dure un an quand même. En plus avec Messi autour… Je sais ce qu’il se passe à l’intérieur, donc ce n’est pas facile“. En plus de remettre à nouveau en question le comportement de Leo Messi, l’oncle du “Principito” est revenu sur le manque de travail au sein du club.

“Il y a des choses qu’on ne peut pas dire encore. Mais ça ne travaille pas assez. En gros, à Barcelone, ça ne travaille pas. Les entraînements sont faits d’une façon à faire plaisir à certaines personnes (…) Il est évident que derrière, si ça ne travaille pas… Antoine a besoin de travailler… Certaines personnes n’ont pas besoin de beaucoup d’efforts pour être bons, et Antoine, c’est le contraire. Il a besoin de beaucoup d’efforts pour être bons$”, a-t-il ajouté.