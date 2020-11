Dubaï: “l’homme volant” français, Vince Reffet se tue à l’entrainement

Vince Reffet, “l’homme volant” français est décédé après un accident dans la matinée de ce mardi 17 novembre 2020.

Vince Reffet, 36 ans, est décédé lors d’un entraînement à Dubaï ce mardi 17 novembre, a informé ce mercredi AFP. “C’est avec une tristesse inimaginable que nous annonçons le décès du pilote Jetman Vincent Reffet. (…) Vince était un athlète talentueux, et un membre très aimé et respecté de notre équipe. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et ont travaillé avec lui“, a confié à l’AFP le porte-parole de Jetman Dubaï.

Selon le média, une enquête est actuellement en cours après ce tragique accident, survenu sur la base Jetman dans le désert de Dubaï. Equipé soit d’un jetman à mini-réacteurs (qui peut atteindre les 400 km/h) ou d’un wingsuit, Vince Reffet a plusieurs fois fait la Une des médias à cause de ses exploits uniques.

Ancien membre de l’équipe de France de parachutisme, il s’était élancé du sommet de la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde, à 828 mètres du sol en volant à côté d’un A380.

La presse locale rappelle qu’il était également rentré dans un avion en plein vol en 2017, et a battu un record mondial début 2020 en décollant du sol avant de dépasser les 1800 mètres d’altitude dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.