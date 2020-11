4è phase des bons Covid-19: le Bénin sollicite 133 milliards FCFA pour le 03 décembre

La 4ème phase des “Bons Social Covid-19” de l’UMOA-Titres a démarré depuis le 24 novembre 2020. Selon le calendrier de l’agence financière, le Bénin émet des Bons Assimilables du Trésor (BAT) pour le 03 décembre 2020.

Comme à la phase des Bons Covid-19, le Bénin émet un BAT de 133 milliards FCFA. Il s’agit d’une émission de maturité d’un mois, ayant comme date d’échéance le 31 décembre 2020. Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d’échéance. Il faut souligner que, pour les trois premières phases, le Bénin avait respectivement sollicité 130 milliards de FCFA, 133 milliards de FCFA et 133 milliards de FCFA.

Il faut rappeler que les Bons Social Covid-19 sont des Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturité 3 mois, émis par voie d’adjudication. Pour la première et la deuxième phases, les Bons ont été émis respectivement à des taux précomptés inférieurs ou égaux à 3,75% et à 3,25%. Les bons sont exonérés d’impôts et taxes pour les investisseurs résidents du pays émetteur. Les résidents de la zone UEMOA et les investisseurs hors de la zone UEMOA sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire de leur pays de résidence.

Calendrier de la 4è phase des “Bons Social Covid-19”