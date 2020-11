3ème homme le plus riche du monde: Mark Zuckerberg cède sa place

Le podium des hommes les plus riches du monde vient d’être bouleversé. Selon Bloomberg, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a cédé sa place au patron de Tesla, Elon Musk.

Et oui, même les hommes les plus riches de la planète sont en compétition sur le plan financier. L’arrivée de Tesla au sein du S&P 500 a fait bondir le cours du constructeur automobile (+15% lundi soir) et donc la fortune de son fondateur Elon Musk. Cette dernière a ainsi grimpé de 11,8 milliards de dollars, ce qui repésente désormais pour le propriétaire de Tesla et Space X un pactole total de 114 milliards.

En début d’année, la fortune d’Elon Musk n’était pourtant estimée “qu’à 90 milliards de dollars”. Pendant le mois d’août, l’action boursière a gagné 50% de sa valeur ce qui est rarissime dans le monde de la bourse. Plus récemment, le fractionnement par cinq de l’action s’est accompagnée d’une nouvelle hausse de 10%. Actuellement, une action Tesla s’échange à 475,05 dollars.

La fortune d’Elon Musk est aujourd’hui estimée à 114 milliards de dollars. A 49 ans, il devient donc le troisième homme le plus riche de la planète et dépasse Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. A l’heure actuelle, Elon Musk reste encore loin de Bill Gates et de ses 129 milliards de dollars ou de l’indétrônable patron d’Amazon Jeff Bezos. Sa fortune, estimée à 184 milliards, ne cesse d’augmenter depuis le début de la pandémie du Covid-19. Mais nul doute que le directeur de Tesla pourrait encore nous surprendre dans les prochains mois.